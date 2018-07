Für Sieger gibt es selten ein böses Erwachen. „Ihr habt nicht geträumt, wir sind im Finale!“, versicherte am Morgen nach Kroatiens dramatischem Halbfinaltriumph freudig die Zeitung „24sata“ ihren schlaf- und siegestrunkenen Landsleuten: „Jetzt wollen wir Gold!“

Zum dritten Mal in Folge hatten die gefeierten „Feurigen“ ihren Fans in der denkwürdigen Siegesnacht ein regengetränktes Wechselbad der Gefühle und einen orgiastisch gefeierten Freudentaumel beschert. „Träumt, träumt, träumt!“ titelte euphorisch das Zagreber Fachblatt „Sportske Novosti“, das die „kroatische Mentalität“, das talentierte Team und die „englische Arroganz“ als Hauptgründe für das Mirakel von Moskau ausmachte: „Die Nation in Tränen. Feurige, ihr seid einfach nicht normal!“

Tatsächlich hatten es die „Karierten“ den Karokuttenträgern in der Heimat wieder einmal nicht einfach gemacht. Wie ein Sinnbild schwebten nach dem ernüchternden Führungstreffer der Engländer platzende Seifenblasen über der plötzlich verstummten Menge am Zagreber Ban-Jelacic-Platz. „Wir wollen Tore, wir wollen Tore!“, feuerten die nass geregneten Fans in der Pause dennoch trotzig und mit neuem Lebensmut ihre Lieblinge an. Die Botschaft nahm sich als Erster der vom kroatischen TV-Kommentator kurz zuvor für die Auswechslung empfohlene Ivan Perisic zu Herzen: Bierbecher flogen, Feuerwerkskörper knallten, als der stärkste Mann auf dem Feld das Spiel zum Kippen brachte.

Im fernen Moskau wurde nach dem Siegestreffer von Mario Mandzukic versehentlich ein Fotograf unter den jubilierenden Spielern begraben. Und auch vor den Großleinwänden in der Heimat brachen alle Jubeldämme. Trotz eher kühler Temperaturen sprangen erhitzte Feurigen-Fans wieder in voller Montur in Springbrunnen und Meeresfluten. Mit gehissten Karo- und Landesfahnen tosten Autokorsos bis in die frühen Morgenstunden durch die von Rauchfackeln erleuchteten Innenstädte. „Dies ist verrückt, dies ist ein Wunder. Das Herz ist am Brennen!“ titelte verzückt der „Vecernji List“.

Die Mehrheit der nun ausgelassen feiernden Kroaten sei dem Fußball gar nicht einmal sonderlich zugeneigt, glaubt der Soziologe Renato Matic: „Es ist die Frage, wie viel Prozent derjenigen, die nun Nägel kauen, springen, schreien und Hektoliter Bier trinken, sonst überhaupt das Fußballgeschehen verfolgen.“ Doch Fußball sei nun einmal das Mittel, mit dem sich seine Landsleute das „normale und ständige Bedürfnis nach einer positiven Stimmung“ erfüllten: „Obwohl im Moment mehr von einer Art Neigung zur Euphorie zu sprechen ist.“

Tatsächlich folgt dem fassungslosen Glücksrausch bereits das ungeduldige Warten auf die nächste Fußballparty. An ein unglückliches Ende des WM-Traums mag auf Kroatiens rot-weiß karierter Fußballwolke sowieso niemand denken.

Sie siegen für uns – und wir glauben an sie“, versucht der Kommentator von „24sata“ die nationale, überschäumende Glückseligkeit in Worte zu fassen: „Endlich haben wir echte Helden erhalten. Die Feurigen haben Kroatien Hoffnung gegeben. Unsere Nationalspieler zeigen ein besseres Gesicht Kroatiens als alle Politiker.“