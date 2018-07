Am Samstag stehen zahlreiche Teilnehmer beim Obergrechter Isamännli am Seewaldsee in Fontanella an den Start. Der Bewerb für die Teams startet um 14 Uhr, eine halbe Stunde später gehen die Einzelteilnehmer an den Start. Zuerst wird eine Runde im Seewaldsee geschwommen, einem wunderschönen Bergsee, der dem Isamännli viel Flair gibt. Dann führt die Laufstrecke über kupiertes Gelände zum Dorfplatz nach Fontanella. Als Abschlussdisziplin folgt das Radfahren, das wie im Vorjahr nach Faschina führt. Vor allem die Radstrecke dient den Sportlern als echte Herausforderung . Denn obwohl die Athleten dabei nur“ 4,5 Kilometer zurücklegen, müssen sie 400 Höhenmeter überwinden.

Bei den Herren haben starke Athleten aus Deutschland und der Schweiz ihr Kommen angekündigt. Außerdem werde bereits 25 Teams gemeldet. Nachmeldungen können noch am Veranstaltungstag im Dorfzentrum von Fontanella gemacht werden. Für alle Kinder gibt es im Zielgelände einen Kindertriathlon, bei dem Wissen, Geschick und Schnelligkeit gefragt sind. Die Anmeldung dazu erfolgt kostenlos im Zielgelände.

Große Erwartungen. Im niederösterreichischen Wallsee finden am Samstag die Nachwuchs-, Bundesländer- und allgemeine Österreichischen Meisterschaften im Triathlon statt. Aufgrund den heuer schon gezeigten Leistungen reisen Vorarlbergs Nachwuchsathleten mit Erwartungen an. Aus dem Ländle gehen in der allgemeinen Klasse Thomas Fussenegger, Susanne Kaiser, Michael Sorger und Bertram Waldner (alle Tri Dornbirn) sowie Michael Jäger (Tri Team Bludenz) an den Start. In den Nachwuchsbewerben werden 14 Vorarlberger starten. Kilian Marte