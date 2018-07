Nach den nervenaufreibenden 120 Minuten fielen sich nicht nur in Kroatien die Menschen um den Hals und machten die Nacht zum Tag, sondern auch in vielen Teilen Österreichs. Am Grazer Karmeliterplatz überwog die Freude über den 2:1-Sieg der „Feurigen“, die Fans der „Three Lions“ waren doch deutlich in der Unterzahl. Nicht wenige – männliche – Fußballfans entledigten sich ihrer rot-weiß karierten Oberbekleidung und filmten sich beim Tanzen und Brüllen. Auch auf dem Neuen Platz in Klagenfurt feierten Tausende Fans mit. Wie schon bei den letzten Spielen mit kroatischer Beteiligung waren die Sicherheitskräfte in Alarmbereitschaft. Es blieb aber ruhig. Ebenfalls laut und friedlich verlief diesmal das kroatische Siegesfest in der Wiener Ottakringer Straße.