Von Daniel Jerovsek

Es ist natürlich eine sehr schwere Aufgabe, jeden mental dort wieder hinzubringen“, gibt Englands Trainer Gareth Southgate zu. Gemeint ist das Spiel um Platz drei am Samstag. Das sogenannte „kleine Finale“ ist für den Halbfinal-Verlierer meist eine lästige Pflicht.

Ein Großereignis, egal ob die Olympischen Spiele oder eine WM, egal in welcher Sportart, ist eben geprägt vom Kampf um das Stockerl. Der Vierte ist der erste Verlierer, heißt es immer. Und so muss auch bei einer Fußball-WM die Bronzemedaille vergeben werden, und das geht nun einmal nur mit einem sportlichen Duell.

So darf sich auch das kleine Österreich über einen Eintrag in den WM-Geschichtsbüchern freuen: 1954 besiegte Österreich Uruguay in eben jenem Spiel um Platz drei mit 3:1, schnappte sich so Bronze. Österreich auf dem Stockerl einer Fußball-WM, klingt ja ziemlich cool, oder?

Zudem ist diese Partie auch oft die Chance jener Spieler, die im Laufe des Turniers wenig zum Einsatz kamen. Diese dürfen dann auf der größten Fußball-Bühne beweisen, was sie draufhaben. Der Dank: offensiv ausgerichtete Spiele, zahlreiche Tore! Seit 1978 fielen im Spiel um Platz drei immer zumindest drei Treffer – solche Ergebnisse hätte man sich im Laufe dieser WM schon früher gewünscht.

Das honoriert übrigens auch der Fan. Der ORF freute sich in den letzten beiden Duellen um Rang drei jeweils über mehr als eine Million Zuschauer.

Was auffällt: Die lästige Pflicht ist spätestens dann für die Halbfinal-Verlierer keine mehr, wenn man Bronze geholt hat – und später davon noch den Enkelkindern erzählen wird …