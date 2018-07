Trotz seines Achtelfinal-Aus ist Cristiano Ronaldo der sichtbarste Spieler dieser WM. Das hat eine Studie der APA ergeben. Unter den 732 Akteuren der WM ist der Portugiese jener, der in den österreichischen Medien am öftesten zu sehen war beziehungsweise ist. Dahinter folgen Neymar, Lionel Messi und Harry Kane. Von den beiden Finalteilnehmern ist mit Luka Modric nur ein Akteur in den Top elf der sichtbarsten WM-Spieler. Die Nummer eins bei den Trainern ist Deutschlands Teamchef Joachim Löw.