Serena Williams hat durch ihre Mutterrolle nichts von ihrer sportlichen Klasse eingebüßt. Die US-Amerikanerin greift beim Tennis-Turnier in Wimbledon nach ihrem achten Einzel-Titel. Mit einem Sieg im Finale am Samstag gegen die Deutsche Angelique Kerber würde Williams mit 24 Triumphen bei Grand-Slam-Turnieren den Allzeit-Rekord der Australierin Margaret Court bei den vier wichtigsten Turnieren einstellen.

Neuauflage. Die 36-Jährige gewann gestern im Halbfinale gegen die als Nummer 13 gesetzte Julia Görges ohne Probleme 6:2, 6:4 und verhinderte damit ein deutsches Damen-Finale. Sie trifft in ihrem zehnten Wimbledon-Endspiel auf Kerber, die sich davor gegen die Lettin Jelena Ostapenko ebenfalls souverän mit 6:3, 6:3 durchgesetzt hatte.

Das Finale ist eine Neuauflage des Endspiels von vor zwei Jahren. Damals siegte Williams in einem hochklassigen Spiel in zwei knappen Sätzen. Im Vorjahr verpasste die ehemalige Nummer eins der WTA-Weltrangliste wegen ihrer Schwangerschaft das Turnier, weshalb sie im Südwesten Londons nun schon bei 20 Siegen in Folge hält. Tochter Alexis Olympia kam am 1. September zur Welt, mit einem weiteren Sieg wäre Williams die erste Mutter seit Evonne Goolagong-Cawley 1980, die in Wimbledon triumphiert.

Gigantenduell. Bei den Herren kommt es heute zu den Halbfinali. Rafael Nadal gegen Novak Djokovic gibt es zum 52. Mal auf der Tour, die Bilanz ist mit 26:25 für den „Djoker“ quasi ausgeglichen. In der oberen Tableau-Hälfte machen sich Kevin Anderson (RSA) und John Isner (USA) aus, wer von den beiden zum Überraschungsfinalisten wird.

Gute Nachrichten gab’s für Alexander Peya. Der Wiener ist mit Nicole Melichar (USA/11) kampflos ins Mixed-Halbfinale eingezogen.