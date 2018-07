Link kopiert

Gut, es ging um nicht viel in Sankt Petersburg. Die zwei Verlierer der Semifinale schnapsten sich den dritten Platz aus. Dabei setzte sich Belgien gegen England verdient mit 2:0 durch und darf sich über das beste WM-Endergebnis aller Zeiten freuen. 1986 war man Vierter geworden. Das Resümee aus teuflischer Sicht: Souverän durch die Gruppe marschiert, unter anderem mit einem 1:0 gegen England. Brasilien aus dem Turnier bugsiert, im Halbfinale gegen Frankreich ein Tor aus einem Standard zu viel kassiert, sechs von sieben Matches gewonnen. Unterm Strich hat der Geheimfavorit ausgezeichneten Fußball geboten, in Summe haben zehn Spieler getroffen. Auch das spricht für die mannschaftliche Qualität. Damit wurde der bisherige WM-Rekord von Frankreich (1982) und Italien (2006) eingestellt.

Dem englischen Stürmer Harry Kane, der bei sechs Treffern hält, wird der Goldene Schuh des WM-Torschützenkönigs wohl nicht zu nehmen sein. Es sei denn, die Franzosen Mbappe oder Griezmann treffen heute im Finale gegen Kroatien zumindest drei Mal. Es gab schon Wahrscheinlicheres.

Belgien ging schon in der vierten Minute durch Meunier in Führung, war das technisch bessere Team und konterte brandgefährlich. Für die Entscheidung sorgte Eden Hazard nach einem idealen Zuspiel von De Bruyne (82.). Zwischendurch hatte England Pech, Verteidiger Alderweireld kratzte einen Heber von Dier von der Linie. Das Team von Gareth Southgate darf sich trösten: Nach dem WM-Titel 1966 war man nie besser gewesen als in diesem Jahr.

„Es ist klar, dass du ein bisschen müde bist, wenn du so viele Spiele hast“, sagte der belgische Teamchef Roberto Martinez. „Wir hatten deshalb in der zweiten Hälfte auch Schwierigkeiten. England hat lange, weite Bälle gespielt, das machen sie ausgezeichnet. Meine Spieler waren aber unglaublich konzentriert und wir hatten selbst auch vier, fünf Möglichkeiten. Bei diesem Turnier hat die Mannschaft Großes geleistet.“

Harry Kane war ein wenig enttäuscht. „Wir haben unsere Chancen nicht nutzen können. Es war knapp. Obwohl wir vor ein paar Tagen 120 Minuten auf dem Platz waren, haben wir alles gegeben. Es war ein hartes Turnier. Wir haben dabei gesehen, dass wir die Lücke zu den Topteams ein wenig geschlossen haben, haben aber heute auch mitbekommen, dass wir noch Luft nach oben haben, noch lernen müssen und uns überall verbessern können.“