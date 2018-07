Link kopiert

Teamchef Franco Foda ist heute beim WM-Finale in Moskau mit dem Gewinner eines (tipp3-)Gewinnspiels im Luschniki-Stadion live dabei. Für die Wettanbieter ist Frankreich der Favorit, bei „tipp3“ gibt es eine Quote von 2,0 für den Sieg nach regulärer Spielzeit, 8,5 nach Verlängerung, 9,0 im Elfmeterschießen. Die Kroatien-Quoten lauten 4,0 (regulär), 13,0 (Verlängerung) und 9,0 (Elferschießen). Übrigens: 65 Prozent all jener Steirer, die Finaltipps abgegeben haben, lagen mit ihrer Prognose (knapp vor den Tirolern) richtig. 80 Prozent tippen heute auf Frankreich.