Der Einsatz stimmte zumindest am ersten Tag des 20. Bodenseecups in der Bregenzer Mili. Im angenehm warmen Wasser des Bodensees kam es vor den Toren immer wieder zu intensiven Zweikämpfen. Spannung versprach vor allem die Gruppe D mit dem Team der Spielgemeinschaft Bregenz/Dornbirn. Sowohl die Gastgeber als auch die baden-württembergischen Teams Cannstatt und Bietigheim konnten in der Vorrunde zwei Erfolge verbuchen. Erst die bessere Tordifferenz in den direkten Duellen der drei Mannschaften brachte Bregenz/Dornbirn den ersten Vorrundenplatz und den damit verbundenen Aufstieg in das Halbfinale. In der Runde der letzten Vier wartete jedoch mit dem WBC Tirol ein übermächtiger Gegner. Die Innsbrucker hatten in der Vorrunde nur vier Gegentreffer kassiert und behielten auch im Westderby, mit 8:2, die Überhand. Im Finale treffen die Titelverteidiger im österreichischen Bundesligaduell auf International Waterpolo Vienna. Die Wiener setzten sich im Halbfinale mit 8:6 gegen Esslingen durch.

Vor dem Aus. Nicht ganz nach Wunsch lief es für die Damen von Pelikan Bregenz. Nach zwei deutlichen Niederlagen gegen Horgen und Zuffenhausen scheint der Finalzug vor dem letzten Duell mit Hamburg bereits abgefahren. Johannes Emerich