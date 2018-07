Link kopiert

Als Wintersportlerin ist ein Fußballstadion wie jenes an der Holzstraße wahrscheinlich ein ungewohntes Revier für Sie. Haben Sie früher selbst Fußball gespielt?

Julia Dujmovits: Ja, bis ich 13 war, mit einer Freundin und vielen Burschen in einem Verein. Ich habe auch in meiner Freizeit viel Sport wie zum Beispiel Tennis betrieben, so dass ich konditionell und koordinativ denn anderen meist überlegen war.

Weshalb unterstützen Sie das Projekt „kick mit“?

Dujmovits: Mir ist es wichtig, dass sich Kinder im Freien bewegen und nicht die ganze Zeit auf ihr Handy starren. Ich war als Kind die ganze Zeit im Freien unterwegs. Außerdem lernt man beim Sport früh mit Niederlagen und Erfolgen umzugehen, auch das gemeinsame Ziel und das Gründen neuer Freundschaften unter den Kindern sind Gründe, warum ich dieses Projekt unterstütze.

Sie haben als erste Snowboarderin eine Goldmedaille für Österreich bei Olympischen Winterspielen geholt. War der Olympiasieg schon immer Ihr großes Ziel?

Dujmovits: Ich wollte immer zur Olympia. Ich kann mich zwar nicht mehr selbst daran erinnern, aber ich soll schon mit sieben Jahren gesagt haben, dass ich Olympiasiegerin werde. Aus diesem Olympiatraum schöpfte ich meine Motivation, auch nach schweren Verletzungen. Sogar meine Abschlusssaison fuhr ich unter großen Schmerzen, um mir den Traum von Olympia zu erfüllen. Nach den Spielen musste ich deshalb am Knie operiert werden.

Sie sind Laureus-Sport-Botschafterin. Was ist Ihre Botschaft an die Jugend?

Dujmovits: Alles ist möglich, wenn man daran glaubt. Denn wer hätte zum Beispiel geglaubt, dass die erste Olympiasiegerin im Snowboard aus dem Burgenland kommt? Zudem sollte man stets einen Plan A verfolgen, anstatt bei einem Plan B nur Mitläufer zu sein.

Ihr Rücktritt unmittelbar nach den Rennen in Pyeongchang kam überraschend. War es stets Ihr Plan nach den Olympischen Spielen zurückzutreten?

Dujmovits: Nein, das war eine spontane Entscheidung. Mein Plan reichte nur bis zur Ziellinie. Als man mich danach ein Reporter fragte, wie es weitergehen würde, sagte ich aus dem Bauch heraus, dass mit dem Snowboardfahren Schluss ist. Ich blicke stolz auf dieses Interview zurück, für mich war es das ehrlichste Interview meiner Karriere.

Sie sind im Burgenland ganz im Osten Österreichs aufgewachsen. Welche Verbindungen haben Sie zu Vorarlberg?

Dujmovits: Schon als Schülerin war meine größte Konkurrentin Susanne Moll. Später teilten wir uns ein gemeinsames Zimmer und haben uns immer gut verstanden. Außerdem führte mich das Snowboarden immer wieder nach Vorarlberg.

Welche Ziele verfolgen Sie nach Ihrem Rücktritt?

Dujmovits: Als Erstes geht es für mich darum, die Reha abzuschließen und mein Studium erfolgreich zu beenden. Anschließend veranstalte ich verschiedene Snowboard- und Surf- Camps in Kanada und auf Maui, meiner zweiten Heimat.

Interview: Kilian Marte