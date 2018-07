Link kopiert

In einem sehenswerten Spiel gab der FC Alberschwende in den ersten zehn Minuten den Ton an. Allerdings fehlte den Hausherren trotz zahlreicher Standardsituationen die Torgefahr. Auf der anderen Seite nutzte der FC Langenegg genau diese Standards um in der 13. Minute in Führung zu gehen. Auf einen Freistoß folgte ein missglückter Abwehrversuch des Torhüters. Er konnte den Ball lediglich auf den Fuß von Stefan Betsch ablenken, der das runde Leder unfreiwillig ins eigene Tor abfälschte. Zwei Minuten später war es Simon Steurer, der nach Flanke des aufgerückten Verteidigers Gilnei Silva De Mesquita per Kopf zum 2:0 einnickte. Danach traf Andreas Röser per Volley­abnahme lediglich die Latte. Die Alberschwender, die mit einer Fünferkette agierten, konnten sich weiterhin nicht vom Tor befreien und so war es nur eine Frage der Zeit bis zum 3:0. Diesen dritten Treffer markierte Daniel Schmidler mit einem satten Schuss von außerhalb des Strafraums. Auch Neuzugang Paulo Victor Rodrigues De Souza, der im Sommer von Austria Lustenau kam, durfte sich noch vor dem Halbzeitpfiff in die Torschützenliste eintragen. Er musste nach Vorlage von Röser den Ball aus fünf Metern nur noch einschieben.

Doppelpack. Nach zahlreichen Wechseln nutzte Röser nach der Halbzeit sein Tempo und das nötige Glück zum Torerfolg. Der 26-Jährige traf per Abpraller, nachdem er denn Keeper anschoss und der Ball von dort direkt wieder zu ihm zurückprallte. Auch der zweite Treffer des Flügelspielers ließ nicht lange auf sich warten. Röser vollendete auf Vorlage des Neuzugangs Michael Schmid ins leere Tor. Schmid brillierte seinerseits nach der Einwechslung mit einem Doppelpack innerhalb von fünf Minuten. Ein Ehrentreffer blieb den Alberschwendern trotz aller Bemühungen verwehrt. Somit lautete der Endstand 8:0. Der FC Langenegg besitzt im Finale Heimrecht und muss bis Sonntag auf den Finalgegner warten. Dann ermitteln Bizau und Andelsbuch um 10.30 Uhr den zweiten Finalteilnehmer.

Kilian Marte