Von Kilian Marte

Schon das Aufwärmen war für die Mädchen der kick-mit-Veranstaltung ein Traum. Zahlreiche Jungfußballerinnen imitierten voller Enthusiasmus die vorgezeigten Übungen. Es war niemand Geringeres als Snowboard-Olympiasiegerin Julia Dujmovits, die sich von Dehnungsübungen bis zu Sprints allerlei einfallen ließ. Ein Aufwärmen, das die Mädchen unter keinen Umständen vergessen werden.

Es ist schon das zweite Mal, dass ein österreichischer Sportstar beim „kick mit“-Trainings­camp als Trainerin in Vorarlberg fungiert. Im Vorjahr war es die Fußball-EM-Teilnehmerin Lisa Makas, heuer gastierte Snowboarderin Julia Dujmovits. Das Projekt „kick mit“ existiert seit 2015 und erreicht aktuell rund 600 Mädchen im Alter von sechs bis 21. In Vorarlberg werden die Trainingscamps aufgrund einer Kooperation mit dem FC Lustenau im Stadion an der Holzstraße ausgetragen.

Elan und Tatendrang. „Von Mädchen für Mädchen“, mit diesem Slogan wirbt die Veranstaltung. Besonders am Herz liegen dem Projekt Mädchen mit Migrationshintergrund oder jene, die aus schwierigen sozialen Verhältnissen stammen. Im Camp wird dann gekickt, und das Fußballfieber steckt früher oder später alle teilnehmenden Mädchen an. Bei den Kindern soll durch ein positives Erlebnis ein dauerhaftes Interesse an Sport und Bewegung geweckt werden.

Viele der Mädchen erfahren in der Woche des Trainingslagers zum ersten Mal, wie es ist mit einem Ball am Fuß umzugehen. Die Mädchen lernen unter anderem, wie man denn Ball am besten trifft, um die Kugel im Tor unterzubringen. Nicht nur die Kinder versprühten grenzenlosen Tatendrang, auch Dujmovits ging mit vollem Elan an die Sache. Denn fürs die Burgenländerin ist es wichtig, dass sich die Jugendlichen im Freien bewegen. Projektleiterin Eva Maria Klein zeigte den Mädchen einige theoretische Übungen, bevor der – aus Sicht der Teilnehmerinnen – interessanteste Part startete. Das Match. In Dreier-Teams schlüpften die Nachwuchsfußballerinnen in die Rolle der WM-Profis und spielten die Halbfinalspiele nach. Die Mädchen legten sich kräftig ins Zeug und zeigten jene Energie, die sie vom Aufwärmen mit Julia ­Dujmovits mitgenommen haben.