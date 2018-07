Link kopiert

Zuletzt reihte sich beim EHC Alge Elastic Lustenau eine erstaunliche Erfolgsmeldung an die andere. Die Löwen verpflichteten zum Beispiel mit Chris D‘Alvise und Martin Grabher Meier zwei Spieler vom Dornbirner EC – und statteten beide Cracks mit einem Dreijahres-Vertrag aus. Ebenso ließen die Lustenauer mit der Verpflichtung von Marc-Olivier Vallerand aufhorchen. Der 29-jährige Kanadier stürmte 2016/17 noch für Bozen in der EBEL und kam dabei auf 27 Scorer. Zuletzt war er in der britischen EIHL der Top-Torschütze.

Jetzt vermeldeten die Lustenauer, dass am 12. August mit Vityaz Podolsk ein russischer KHL-Klub für ein Freundschaftsspiel gegen den EHC in der Rheinhalle gastiert. Was unweigerlich zur Frage führt: Wie machen das die Lustenauer?

Geschäftsmann. Die Antwort ist, dass es dem EHC gelungen ist, einen russischen Investor für den Klub zu gewinnen: Den 37-Jährigen Andrey Nazheskin, der seit Mai auch dem EHC-Vorstand angehört. Der umtriebige Geschäftsmann war zuvor fünf Jahre lang beim Schweizer NLB-Klub Red Ice Martigny engagiert, ehe er vor eineinhalb Jahren den Klub verließ – und einen Schuldenberg von 1,5 Millionen Schweizer Franken zurückließ. Der Klub musste Konkurs anmelden und wurde aufgelöst. Zuvor träumten die Walliser nicht nur von einem Aufstieg in die NLA, die eidgenössische Beletage. Sondern gar einem Einstieg in russische KHL. Nazheskin ließ damals wissen, dass er Freunde und Partner aus der Gas- und Öl-Industrie habe, die auch in der KHL tätig sind und die in ein Team aus der Schweiz investieren wollen. Nur als Geldgeber zu fungieren sei aber nicht der Sinn der Sache.

In Lustenau ist Nazheskin für die Sponsorenbetreuung zuständig. Ob der Russe sein eigenes Geld in den Klub investiert oder Investoren vermittelt, ist unklar. Bei Red Ice Martigny gehörten der Investorengruppe um Nazheskin 70 Prozent der Aktiengesellschaft, von der wiederum 70 Prozent der Moskauer Financier Juri Jegorow gehörte – dem Stiefvater Nazheskins. Anders als bei Martigny ist Nazheskin beim EHC allerdings nicht ins operative Geschäft eingebunden. Wenn es den Lustenauern gelingt, das Engagement von Nazheskin in positive Bahnen zu lenken, werden die erstaunlichen Erfolgsmeldungen des EHC wohl auch in Zukunft nicht abreißen.

Hannes Mayer