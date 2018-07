Link kopiert

Das Rennen am Sonntag droht zur Abschiedsvorstellung der Formel 1 in der Autonation Nummer eins zu werden. Bereits jetzt ist klar, dass es 2019 keinen Großen Preis von Deutschland geben wird. Die Aussichten darüber hinaus sind trübe. „Es ist frustrierend zu sehen, dass wir für ein Land mit einer so großen Rennsport-Tradition keine Lösung gefunden haben – und dass offenbar niemand bereit ist, die Rennstrecken zu unterstützen und ihnen das finanzielle Risiko abzunehmen“, sagte Formel-1-Marketingchef Sean Bratches bei Auto Bild Motorsport. Man arbeite „natürlich weiter an einer Lösung“, nötig sei dazu vor allem „Flexibilität“ der Rennstrecken.