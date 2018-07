Link kopiert

Von Hannes Mayer

Den Bulldogs geht im wahrsten Sinne des Wortes ein Licht auf. Die Dornbirner rüsten nämlich die Hallenbeleuchtung im Messestadion auf LED-Beleuchtung um. Damit gehört das kraftlos-matte, gelb-schummrige Licht, in das bislang ihre Heimstätte eingehüllt war, der Vergangenheit an. Ab etwa Ende September wird’s im Messestadion deutlich heller.

Auch Spieler störte es. Das freut nicht nur die Fernsehanstalten und Pressefotografen, die ob der dumpfen Lichtverhältnisse oft improvisieren mussten. Wie zuletzt bei Dornbirns Kadervorstellung, als sich ein Fotograf mit Neo-Bulldog Radek Cip im Schlepptau auf die Suche nach einer annehmbar ausgeleuchteten Stelle in der Eishalle machen musste. Die dunklen Lichtverhältnisse im Messestadion störte auch die Spieler. So befand zum Beispiel Matt Fraser in seinem Abschiedsinterview mit der NEUE am 31. März: „Draußen war es ob des Wetters oft düster, drinnen in der Halle ob des dumpfen Lichts.“ Frasers Aussage, die Goalie Rasmus Rinne unterstrich, hatte bei allem Augenzwinkern nämlich sehr wohl auch einen ernsten Unterton. So dunkel, wie es bislang im Messestadion war, ist‘s selten mal in einer Eishalle eines Profiklubs. Die schlecht ausgeleuchtete Halle machte es nicht zuletzt auch den Fans bisweilen schwer, der Szenerie auf dem Eis zu folgen.

Hoffen auf Förderung. Die Umrüstung war also überfällig. Sie wird für den DEC möglich durch eine auf mehrere Jahre abgeschlossene Kooperation mit der VKW und Zumtobel sowie der aktiven Unterstützung der Stadt Dornbirn. Ob und in welchem Ausmaß sich das Land Vorarlberg an den Umrüstungskosten beteiligt, ist noch unklar. Die Antwort auf den Förderantrag steht noch aus.

So oder so soll die neue LED-Beleuchtung bis etwa Ende September installiert sein. Und bei deutlich weniger CO2-Ausstoß als durch die alte Lichtanlage eine gleichbleibende Lichtstärke bieten. Zudem ist das Licht dimmbar. Verzichtet hat der DEC-Macher Alexander Kutzer bei der Anschaffung der Anlage dagegen auf farbige Lichtkomponenten. Die hätten es den Bulldogs ermöglicht, eine Lichtshow zu inszenieren. Dieses Upgrade hätte die ohnehin schon üppigen Kosten aber deutlich erhöht.

Ein noch höheres Investitionsvolumen wäre für die Dornbirner schlichtweg nicht stemmbar gewesen, zumal im Sommer 2019 die Erneuerung der Bande ansteht.

Angst vor Fehlstart. Klar ist: Wollen die Bulldogs ein dauerhafter Play-off-Anwärter werden, müssen sie ihre Infrastruktur deutlich verbessern. Und das schleunigst. In die anstehende Vorbereitung gehen sie mal wieder ohne einen profiwürdigen Kraftraum; eigentlich unvorstellbar. Die Bulldogs müssen nämlich dieser Tage mal wieder den nach wie vor nur provisorisch eingerichteten Kraftraum in Messehalle 7 räumen – dort beginnen bald die Vorbereitungen für die Herbstmesse.

Eine Lösung des akuten Platzmangels ist noch immer nicht in Sicht. Beim DEC sind sie schon froh, einen Lagerplatz für die Gerätschaft zu haben. Die Ergometer stellen sie unter den Tribünen im Messestadion auf, wo die DEC-Cracks zumindest radeln können, im VIP-Raum sollen andere Geräte aufgestellt werden. Das so wichtige Trockentraining können die Dornbirner letztendlich aber auch in dieser Vorbereitung nur eingeschränkt durchführen. Deshalb geht bei den Bulldogs wie so oft die Angst vor einem Fehlstart um.

Und das, obwohl die Dornbirner ob ihres Kaders durchaus optimistisch sein dürften. Die Bulldogs konnten wie berichtet mit Rasmus Rinne, Brode Reid und Scott Timmins drei Garanten für den Viertelfinaleinzug in der Vorsaison halten. Zudem verpflichteten sie mit Joel Broda, Antonin Boruta und eben Cip drei potenzielle neue Leistungsträger.

Drei Kaderstellen müssen die Dornbirner noch besetzen, woran sie mit Hochdruck arbeiten. Ein Spielmacher, ein Torjäger und ein Verteidiger sollen noch kommen. Alle drei sind für die beiden Top-Linien eingeplant. Alle drei müssen also absolute Leistungsträger sein.

Skandinavier im Blick. Den Bulldogs wurden in den vergangenen Tagen mehrere vielversprechende Spieler angeboten. Der gesuchte Spielmacher könnte ein Skandinavier mit einer beeindruckenden Vita werden. Außerdem sind mehrere Stürmer aus der nordamerikanischen AHL im Gespräch. Für den offenen Platz in der Verteidigung haben die Dornbirner unter anderem einen Nordamerikaner im Blick, der seit Jahren in Europa spielt.

Verhandlungen beginnen. Die Transfers hängen nicht zuletzt auch von den Familienverhältnissen der Spieler ab. Familienväter brauchen eine größere Wohnung als Alleinstehende, was die Nebenkosten erhöht – und sich auch auf die Gehaltsvorstellungen die Spieler auswirkt. Kutzer will sich bei der Entscheidung Zeit lassen, beginnt in den kommenden Tagen mit den konkreten Verhandlungen. Es bleibt wie immer spannend bei den Bulldogs.