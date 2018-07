Link kopiert

Der Verhandlungsmarathon zwischen Weltmeister Lewis Hamilton und Mercedes ist offenbar erfolgreich beendet. Wie die Bild-Zeitung am Mittwoch berichtete, hat der 33-jährige Brite seinen Vertrag beim amtierenden Konstrukteurschampion bis 2020 verlängert.

Die Personalie, die in der Motorsport-Königsklasse zum Dauerthema geworden war, soll demnach am Donnerstag beim Medientag zum Großen Preis von Deutschland in Hockenheim verkündet werden. Der Mercedes-Rennstall war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Hamiltons Jahresgehalt beim Weltmeisterteam der letzten vier Jahre soll von 35 auf 40 Millionen Euro ansteigen. Zur Saison 2013 hatte der 65-malige Grand-Prix-Sieger bei Mercedes die Nachfolge von Rekordweltmeister Michael Schumacher (Kerpen) angetreten.

2014, 2015 und 2017 gewann Hamilton im Silberpfeil die Fahrer-Weltmeisterschaft, 2016 musste er sich knapp seinem Teamkollegen Nico Rosberg geschlagen geben. Seinen ersten Fahrertitel fuhr Hamilton 2008 für McLaren ein.