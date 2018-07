Link kopiert

Man darf mit Fug und Recht behaupten, dass Sebastian Vettel zu den Siegertypen auf diesem Planeten zählt. Jüngster Formel-1-Weltmeister der Geschichte war er, vier Titel hat er insgesamt schon errungen, zudem mit nur 31 Jahren bereits 51 Grands Prix gewonnen und einen dreistelligen Millionenbetrag verdient.

Ein kleiner Makel haftet Vettels imposanter Erfolgsbilanz aber an: Sein Heimrennen in Hockenheim, kaum mehr als 40 Kilometer von seinem Geburtsort Heppenheim entfernt, hat der Ferrari-Star noch nie gewonnen. Das soll sich am Sonntag (15.10 Uhr) ändern. „Der Sieg steht noch aus. Das würde ich in diesem Jahr gerne nachholen“, sagte Vettel jetzt.

2010 erreichte er mit Platz drei sein bislang bestes Ergebnis in der Kurpfalz. Seinen einzigen Sieg bei einem Großen Preis von Deutschland fuhr Vettel 2013 auf dem Nürburgring ein. In der Eifel fielen die Rennen 2015 und 2017 aus wirtschaftlichen Gründen aus, auch die Zukunft des Hockenheimrings in der Formel 1 ist über den Lauf am Sonntag hinaus äußerst fraglich. Zugespitzt kann man sagen: Gewinnt Vettel auch im fünften Anlauf nicht in Hockenheim, könnte es ihm nie gelingen – weil er keine Chance mehr erhält.

Zukunft ungewiss. Sicher ist bislang, dass es 2019 keinen Großen Preis von Deutschland gibt – siehe rechts. Die Betreiber von Hockenheimring und Nürburgring wollen nicht mehr die geforderte Antrittsprämie zahlen, nur bei geteiltem Risiko oder als Vermieter an die Formel 1 würden sie weitermachen. Andere permanente Rennstrecken in Deutschland kommen nicht als Formel-1-Gastgeber infrage. Womöglich weil es das letzte Mal vor heimischem Publikum sein könnte, hofft Ferrari-Hoffnungsträger Vettel im WM-Kampf gegen Mercedes und Weltmeister Lewis Hamilton auf eine bedingungslose Unterstützung von den Rängen, wie sie einst sein Idol und Freund Michael Schumacher erfuhr – auch durch den Zuschauer Vettel.

„Wenn man ins Motodrom kommt, die ganzen Flaggen sieht und hoffentlich viele Leute in Rot, dann kribbelt es“, sagt der 31-Jährige: „Das habe ich früher als Fan erlebt. Jetzt im Auto zu sitzen und es von der anderen Seite zu erleben, macht tierisch Spaß.“

Überhaupt will Vettel trotz WM-Führung und seines Triumphs bei Hamiltons Heimrennen in Silverstone weiter angreifen: „Unsere Position darf nicht dazu verleiten, dass wir uns in Sicherheit wiegen und ablenken lassen. Die Meisterschaft ist sehr eng, es geht hin und her, und Lewis und Mercedes sind sehr stark. Man darf auch Red Bull nicht abschreiben.“

Weiterentwicklung. Besonders wichtig sei aber, dass Ferrari den SF71H konstant weiterentwickele. Immerhin ist gerade einmal Saisonhalbzeit, und im Vorjahr verspielten Vettel und die Scuderia beide Titel im Herbst. „Im Moment“ klappe aber alles „sehr gut. Und ich verspreche, dass wir weiter Druck machen und nicht nachlassen“, erklärte Vettel, der acht Punkte Vorsprung auf Hamilton aufweist.

Für den angeschlagenen Weltmeister aus England spricht, dass er schon 2008 und 2016 in Hockenheim gewonnen hat. Auch der reine Speed seines Silberpfeils ist imponierend, nur an der Verlässlichkeit seines Autos und des Kommandostandes haperte es zuletzt.

Vettels Ferrari-Team trumpft dagegen mit der Stärke auf, offenbar keine echte Schwäche zu haben. Wie zum Beleg ist Vettel der einzige der 20 Piloten im Feld, der jedes Rennen 2018 beendet hat.

Anschuldigungen. Weitere Brisanz kommt durch die Mercedes-Anschuldigungen aus Silverstone hinzu. Nachdem Hamilton in der ersten Kurve von Vettel-Teamkollege Kimi Räikkönen abgeräumt wurde, stänkerten die Silbernen im Anschluss an die Adresse der Roten – und ruderten hastig zurück. Hockenheim wird zeigen, ob das Feuer raus ist aus dieser Angelegenheit.