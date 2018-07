Link kopiert

Von Mario Kleinberger

Das Duell zwischen FC Bayern München und Paris Saint-Germain verspricht Fußball auf höchstem Niveau. Im Rahmen des Champions Cups treffen die zwei internationalen Spitzenmannschaften morgen in Klagenfurt aufeinander. Beide Teams haben viele Stars in ihren Reihen, wobei viele in Klagenfurt leider nicht dabei sein werden. Daher stehen auf beiden Seiten speziell die Trainer etwas mehr im Fokus. Beide Coaches feiern bei diesem Match ihre internationale Premiere mit ihren neuen Teams. Für Bayern-Dompteur Niko Kovac ist es überhaupt das erste Match mit den Münchnern, Tuchel hatte mit PSG bereits einen Test in Frankreich, da setzte es gegen Cambly eine 2:4-Niederlage.

Kovac, der die Bayern im Cupfinale 2018 mit Frankfurt bezwang, war beim deutschen Rekordmeister nicht der Wunschkandidat Nummer eins. Der gebürtige Kroate erhielt erst dann seinen Vertrag, als Tuchel bzw. Julian Nagelsmann (Hoffenheim) woanders unterzeichneten oder keine Freigabe erhielten. Angesprochen auf diese Situation, zeigte sich der gebürtige Kroate bei der offiziellen Bayern-Pressekonferenz für das Spiel gegen PSG äußerst professionell. „Ich glaube nicht, dass es vom Verein aus eine 1a-, 1b- oder 1c-Lösung gab.“

Seinen morgigen Konkurrenten bei Paris lobt Kovac in den höchsten Tönen. „Ich schätze Thomas (Tuchel, Anm.) sehr. Ich durfte damals in Dubai beim Trainingslager von Dortmund dabei sein. Er ist ein erfolgreicher Coach, daher bin ich überzeugt, dass er es mit PSG gut machen wird.“ Daher freut sich der Bayern-Trainer auch auf das Spiel morgen in Klagenfurt. „Es ist ein Match, das wir gerne spielen. Da sind die Reisestrapazen gleich halb so schlimm.“ Hinsichtlich seines Kaders weiß der Kroate, dass es wohl noch zu Veränderungen kommen wird. Fix dürfte die Verpflichtung von Weltmeister Benjamin Pavard sein, der aus Stuttgart kommt. Jerome Boateng (Manchester City) und Thiago (FC Barcelona) könnten bald die Bayern verlassen, dafür dürfte sich der Wechsel von Robert Lewandowski zu Real Madrid wohl erledigt haben.

Die Spanier wollen nach wie vor Neymar von PSG loseisen. Ob der brasilianische Superstar zum „Weißen Ballett“ wechseln darf, hängt laut dem spanischen Radiosender „Onda Cero“ nur an Trainer Tuchel. Angeblich ist Real bereit, bis zu 400 Millionen Euro für den Superstar zu überweisen. Dem Bericht zufolge schätzt der Deutsche Mbappes Wert für sein Team höher ein als den des Brasilianers. Einen möglichen Wechsel schließt Tuchel daher nicht aus, aber nur, wenn er einen adäquaten Ersatz bekommen würde. Da kommt Juventus-Offensivmann Paulo Dybala ins Spiel, der Argentinier würde die Anforderungen erfüllen. Hinzu kommt, dass die Pariser im Kampf um die Einhaltung der Regularien des Financial Fairplays aufatmen könnten.

Außerdem will der Deutsche den großen Kader von PSG aufräumen, vor allem in der Defensive plant er, gnadenlos auszumisten. Mit Thomas Meunier, Dani Alves, Layvin Kurzawa und Yuri Berchiche stehen vier namhafte Spieler auf der Liste.