Der „International Champions Cup“ ist eine seit 2013 jährlich stattfindende Turnierserie, die die Sommerpause mit hochkarätigen Testspielen füllen soll. Teilnehmer sind ausschließlich die Mannschaften aus Europas Topligen. Die Spiele gehen zumeist in den USA, Kanada, China und Australien über die Bühne. In diesem Jahr macht der Bewerb eben auch in Österreich Station. Sportlich ist das Turnier ziemlich wertlos, Testspiele gegen Top-Gegner sollen aber die Standortbestimmung für die Teams erleichtern. Rein karitativ ist der Gedanke natürlich nicht. Attraktivere Gegner sollen bessere Spiele und folglich mehr Fans bringen. Neue Austragungsorte gelten zugleich als neue Märkte. Es wird versucht, wirtschaftlich in Regionen vorzustoßen, wo der europäische Fußball noch hinterherhinkt.