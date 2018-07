Link kopiert

Sein neuer Trainer Gregg Popovich bescheinigt Österreichs NBA-Legionär Jakob Pöltl großes Entwicklungspotenzial. Dieses soll der 22-jährige Wiener unter seiner Führung künftig bei den San Antonio Spurs ausschöpfen. „Jakob ist ein junges Talent. Ich glaube, dass er eine große Chance hat, sich zu einem sehr guten NBA-Spieler zu entwickeln“, meinte der Starcoach in einer Pressekonferenz.

Popovich hat die Spurs bereits zu fünf NBA-Titeln geführt, den jüngsten im Jahr 2014. Pöltl war gemeinsam mit Allstar DeMar DeRozan und einem Erstrunden-Wahlrecht im kommenden Draft nach San Antonio transferiert worden. Im Gegenzug wechselten Superstar Kawhi Leonard und Danny Green zu den Toronto Raptors. „Dieser Tausch ist für beide Teams gut“, meinte Popovich. „Unsere Mitarbeiter haben einen unglaublich guten Job gemacht, Spieler und Menschen mit Qualität zu uns zu bringen.“ Pöltl telefonierte am Mittwochabend erstmals mit seinem neuen Coach. Am Freitag fliegt der Center, der in Österreich eine leichte Infektion auskurierte, zu seiner Vorstellung nach Texas.

Trotz des Abganges von Spielmacher Tony Parker befürchtet Popovich, der bei Olympia 2020 in Tokio auch das US-Team betreuen wird, keinen Leistungsabfall bei den Spurs. „Es wird nicht viel anders sein als in anderen Jahren. Wir haben unsere Mannschaft schon früher verändert“, erinnerte der 69-Jährige. Auf Pöltl könnte bei seinem neuen Klub sogar mehr Spielzeit warten, hat er auf seinen Positionen doch etwas weniger Konkurrenz vor sich als in Toronto. Mit LaMarcus Aldridge und Pau Gasol verfügen die Spurs unter dem Korb zwar über zwei absolute Topstars, der Spanier Gasol ist aber bereits 38 Jahre alt.