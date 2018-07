Link kopiert

Die Admira musste sich als erster Bundesliga-Vertreter vom Traum Cupfinale verabschieden. Die Niederösterreicher verloren gegen den Regionalligisten Neusiedl mit 0:1. Den einzigen Treffer erzielte mit Osman Bozkurt ein gebürtiger Vorarlberger, der bis 2005 bei Austria Lustenau gespielt hat. In der zweiten Runde stehen dagegen die restlichen fünf Bundesligavertreter, die gestern im Einsatz standen. Während sich Hartberg in Grödig erst in der Verlängerung mit 3:1 durchsetzte, absolvierten der LASK (3:0 gegen Wels), Mattersburg (3:1 gegen Allerheiligen), St. Pölten (6:0 in Maria Saal) und Rapid Wien (5:0 gegen Kufstein) ihr Pflichtprogramm ohne Probleme.