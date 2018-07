Link kopiert

Von Kilian Marte

In einer rasanten Startphase legte der SC Schwaz einen Traumstart hin. Bereits mit ihrem ersten Torschuss trafen die Tiroler zur 1:0-Führung. Die Rothosen machten es den Hausherren zu einfach. Nach einer schnellen Kombination über die linke Seite versenkte Mathias Hänsler eine abgefäschte Flanke per Direktabnahme im Tor. Der Mellauer Hänsler wurde in der AKA Vorarlberg ausgebildet und wechselte vor einem Jahr nach Tirol. Nach einer weiteren Großchance, die knapp am Pfosten vorbei rauschte, war es Johannes Kinzner, der nach dem ersten Eckball der Partie höher als alle Dornbirner sprang und zum 2:0 einköpfte.

Wenig Zwingendes. Nach zahlreichen Standardsituationen auf beiden Seiten, die allerdings keine große Gefahr ausstrahlten, klopfte Cristoph Domig in der 25. Minute per Freistoß das erste Mal am Schwazer Gehäuse an. Anschließend hatte die Elf von Trainer Markus Mader mehr Ballbesitz, es gelang den Rothosen allerdings nicht, Chancen zu kreieren. Denn die tiefstehende Abwehr der Hausherren präsentierte sich als Festung. Nach der Pause, in der der 18-jährige August Rusch den angeschlagenen Felix Gurschler ersetzte, plätscherte die Partie dahin. Ein Schuss von Rückkehrer Florian Pirsch konnte das Heimtor nicht gefährden (59.).

Sieben Niederlagen in Folge. Es dauerte lange bis zur nächsten Offensivaktion der Gäste. Drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit entschied Schiedsrichter Andreas Winkler in aussichtsreicher Position auf Freistoß für die Rothosen. Doch Lukas Fridrikas setzte den Ball in die Mauer und ermöglichte den Hausherren damit einen gefährlichen Konter. Die Aktion war sinnbildlich für die Offensivbemühungen der Dornbirner. Die Schwazer, die sich einzig aufs Kontern konzentrierten, erlaubten sich sogar den Luxus, beste Möglichkeiten auf den dritten Treffer auszulassen. Einzig Dornbirn-Keeper Lukas Hefel konnte sich aufseiten der Gäste auszeichnen.

Der FC Dornbirn wartet damit weiter auf den ersten ÖFB-Cup-Erfolg seit 2012. Damals war nach einem Sieg gegen Ardagger in der zweiten Runde gegen Austria Wien Endstation.