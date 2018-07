Link kopiert

Die Wienerin Elisabeth Steiner ist für die Periode 2019 bis 2022 in den Aufsichtsrat (ICAS) des Internationalen Sportgerichtshofes (CAS) in Lausanne bestellt worden. Er ist die letzte Instanz weltweiten Sportrechts. Steiner war 2001 als erste Österreicherin zur Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) ernannt worden und übte diese Tätigkeit bis 2015 aus.