Am Mittwoch waren Sie noch beim Wettkampf in der Schweiz im Einsatz. Heute treten Sie bei den Staatsmeisterschaften in Klagenfurt an. Freuen Sie sich auf den Wettkampf?

LUKAS WEISSHAIDINGER: So ist es. Ich freu mich darauf und glaube, dass viele Athleten starke Leistungen abliefern werden. Für den ein oder anderen geht’s ja noch um EM-Limits.

In der Schweiz mussten Sie sich nur dem Weltmeister Andrius Gudzius geschlagen geben. Die Formkurve für die EM in Berlin im August stimmt daher, oder?

Wir haben in den letzten Wochen extrem viel trainiert. Ich hab gemerkt, dass das noch in meinen Beinen steckt. Doch gerade deshalb war ich positiv überrascht, dass es so gut geklappt hat. Die Spritzigkeit und Explosivität hat noch etwas gefehlt. Ich bin gespannt, was ich in Klagenfurt raushauen kann. Ich gebe volle hundert Prozent.

Leichter Regen ist angesagt.

Ich hatte heuer noch wenig Wettkämpfe mit Regen, deshalb kommt mir das nicht unrecht. Normalerweise verliert man immer ein paar Meter, es ist rutschiger und die Haftung vom Schuh ist zum Kreis nicht mehr so gegeben. Und so wird es für mich aufschlussreich werden.

Heuer stellten Sie eine persönliche Bestweite von 68,98 Metern auf, da fehlt eigentlich nicht mehr viel auf 70 Meter, oder?

Da fehlt noch ein schönes Stück, vor allem fängt man immer bei null an. Ich hatte heuer einen Wettkampfblock mit Paris, Linz, Ried und Stockholm und am Schluss haben mich schon die Kräfte verlassen. Dann sind auch 63, 64 Meter sehr stark. Es muss so viel zusammenpassen, dass man überhaupt in die Nähe von 70 Metern kommt, auch Glück gehört dazu. Heuer hatte ich drei Würfe über 68 Meter und deswegen muss ich meine Anzahl noch gewaltig erhöhen, bevor ich über 70 Meter nur nachdenken kann.

Sie haben vorher die intensiven Trainingswochen bereits angesprochen. Wie viel Luft ist da noch nach oben, wenn man auch in Richtung EM blickt?

Ich will um EM-Medaillen mitkämpfen, keine Frage. Aber da gibt es an die sechs Kandidaten, die da mitmischen, darunter zwei Olympiasieger und ein Weltmeister. Man kann sehr weit werfen, aber man kann auch Pech haben. Auf alle Fälle hat mir der letzte Trainingsblock enorm gutgetan, die präzise Technik schaut einigermaßen aus und wenn die Lockerheit dazukommt, kann es noch ein paar Meter weiter gehen. Das Wichtigste ist, verletzungsfrei zu bleiben, denn in so einer Zeit kannst du wenig gewinnen, dafür viel verlieren. Mein Trainer sagt gern: „In Watte einpacken und dann erst in Berlin wieder auspacken.“

Wie stellt man sich so einen Trainingstag von Ihnen vor?

In den letzten zwei Wochen haben wir jeden Tag trainiert. Das hab ich den ganzen Aufbau über nicht erlebt. Ich bin von 9 Uhr früh bis 18 Uhr am Platz gestanden. Es gab um die 60, 70 Würfe, dazu kam Kraft, Athletik und Sprünge. Wir haben ein eigens entwickeltes Krafttrainingsgerät und wenn man alles summiert, kommt man auf ein straffes Programm. Danach ist man bedient, aber aus solchen harten Phasen kristallisieren sich die guten Würfe heraus.

Was sind Ihre größten Stärken?

Da würde ich meine Technik dazuzählen. Mein Trainer Gregor Högler und ich sind sehr wissbegierig. Wir stehen oft mit dem Physikbuch am Trainingsplatz und schauen, wie sich zum Beispiel die Kräfte bei einem Wurf auswirken. Ich bin ein gutes Gesamtpaket. Mein Trainer bezeichnet mich als talentierten Arbeiter, der nie müde wird oder launisch ist, sondern immer weiter- und weitermacht.

Sie sind ein richtiger „Riegel“. Wie viel Kalorien müssen Sie an einem Tag zu sich nehmen?

Am Trainingstag an die 4500 Kalorien, da man wieder alles verbrennt. Beim Wettkampf weniger, weil man hungrig sein will. Ich vergleich es gern mit einem Löwen. Denn wenn er gegessen hat, legt er sich in den Schatten. Heißt: Zuerst wird gejagt und danach erst gegessen.

Haben Sie das Gefühl, dass die Leichtathletik in Österreich aufgrund Ihrer und der Leistungen von Dadic, Distelberger und Lagger mehr angenommen wird?

In jedem Fall. Die Zusammenarbeit mit dem Verband klappt super. Es wird uns ein Trainer zur Verfügung gestellt, der uns den ganzen Tag zur Seite steht. Ich bin überzeugt, dass wir kein Talente-, sondern ein Trainerproblem haben. Deshalb bin ich froh, dass wir die Möglichkeit bekommen, qualitativ so hochwertig arbeiten zu dürfen.