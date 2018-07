Link kopiert

Von Denise Maryodnig, Mario Kleinberger und Martin Quendler

Es war ein Sommerkick zwischen dem FC Bayern und Paris SG, der sich da im Wörthersee-Stadion abgespielt hat. Aber nicht im negativen Sinne: Natürlich stimmte die Abstimmung bei diesem Testspiel noch nicht bei jeder Aktion, natürlich wäre das Tempo höher gewesen, wäre es ein Champions-League-Duell gewesen. Spannend war in den Anfangsminuten vor allem der Blick an die Seitenlinien. Dort verharrten die neuen Trainer der Bayern und von Paris, Niko Kovac und Thomas Tuchel, zumeist in stoischer Manier. Tuchel ganz locker auf der Kühlbox sitzend, Kovac, der zumindest ab und zu Kommandos gab, im Stand.

Aber wo war er, der österreichische Beitrag bei den Deutschen, David Alaba? Er kam erst nach der Pause ins Spiel und wurde vom erleichterten Publikum frenetisch begrüßt. Dass er in einer ungewohnten Rolle, nämlich als Innenverteidiger neben Javi Martinez auflief, störte dabei niemanden. Im Gegenteil, der 26-Jährige machte nach dem Match kein Hehl daraus, dass er sich im Wörthersee-Stadion schon fast wie zu Hause fühlt: „Ich bin extrem dankbar über die Unterstützung. Deshalb versuche ich, es auf eine andere Art und Weise zurückzugeben. Es war ein echt guter Test von uns und in erster Linie war wichtig, dass wir das umsetzen konnten, was wir uns vorgenommen hatten. Auch Testsiege sind immer positiv“, meinte Alaba.

Dabei waren die Franzosen nach einem Konter durch Timothy Weah (31.) in Führung gegangen, Martinez gelang in der 60. Minute nach einem Eckball von Arjen Robben per Kopf der Ausgleich. „Standardsituationen sind im modernen Fußball brutal wichtig, da muss man immer gut vorbereitet sein. Egal ob bei einem Test- oder in einem Champions-League-Spiel. Das ist uns gelungen“, meinte Robben zu seiner Torvorlage.

Die PSG-Premiere von Torhüterlegende Gianluigi Buffo (siehe auch rechts) dauerte nur 66 Minuten und der eingewechselte Remy Descamps kassierte dann prompt noch zwei Tore durch Renato Sanches (er traf erstmals wieder für die Bayern nach einjähriger Leihe bei Swansea) und Youngster Joshua Zikzee zum 3:1-Endstand.

Leichte Aufregung gab es bei den Bayern schon vor dem Anpfiff in Klagenfurt, weil PSG-Coach Tuchel laut einem Bericht der französischen Sport-Tageszeitung „L’Equipe“ Interesse an einer Verpflichtung von Jerome Boateng haben soll. „Ich weiß, dass der Thomas sicherlich den einen oder anderen guten Spieler noch sucht. Vielleicht schaut er auch bei uns. Aber es wird nicht einfach, unsere Spieler zu bekommen“, sagte Kovac nach dem Match. Es gebe allerdings in Transferzeiten keine „Garantien“. Boateng, der noch im WM-Urlaub weilt, hat bei den Bayern einen Vertrag bis 30. Juni 2021 und die Franzosen müssten für einen Transfer tief in die Tasche greifen.

Der deutsche Rekordmeister soll für den Innenverteidiger eine Ablösesumme von 80 Millionen Euro festgelegt haben. Neben dem deutschen Nationalspieler beschäftigt sich der französische Neymar-Klub offenbar aber auch intensiv mit dem Italiener Leonardo Bonucci, der derzeit beim AC Mailand unter Vertrag steht.