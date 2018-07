Link kopiert

Von Johannes Emerich

Zum ersten Mal in dieser Saison gelang es den Hard Bulls an einem ABL-Spieltag beide Partien zu gewinnen. Und das gegen einen hochkarätigen Gegner, lagen die Diving Ducks Wiener Neustadt doch vor der gestrigen Runde auf dem zweiten Platz der stark besetzten Ost-Division. Dabei sah es zu Beginn nicht gut aus für das Team von Trainer Carson Clayton. Erst eine Aufholjagd im letzten Inning rettete den Hausherren einen 7:6-Erfolg. Spannend verlief auch die zweite Begegnung im Harder Ballpark. Und wieder entschied ein einziger Run zugunsten der Harder, die sich mit 4:3 durchsetzten. Dank des Sweeps zog die junge Mannschaft, die vor der Saison eine Play-off-Teilnahme als Ziel ausgegeben hatte, an den Feldkirch Cardinals und den Kufstein Vikings vorbei auf den dritten Platz der Division West. Dieser würde zur Play-off-Teilnahme und einem Viertelfinale gegen den Zweiten der Division Ost berechtigen.

Kufstein als bisheriges Überraschungsteam der Liga hat seine gute Ausgangsposition ges­tern allerdings verspielt. Nach zwei Niederlagen gegen die Traiskirchen Grasshoppers haben sie bisher, ebenso wie Hard, acht Saisonsiege gefeiert, allerdings wartet auf die Tiroler im Gegensatz zu den Vorarlbergern nur noch ein Spieltag. In der Abschlussrunde treffen sie am 15. August auswärts auf die Feldkirch Cardinals.

Unter Druck. Die Feldkircher haben ihrerseits die Möglichkeit mit zwei Erfolgen im heutigen Duell gegen die Stock City Cubs in der Tabelle zu den Hard Bulls aufzuschließen. Gespielt wird ab 12 Uhr im Grawe Ballpark in Feldkirch.

Aufholjagd umsonst. Nicht nach Wunsch verlief die Auswärtsfahrt für die Dornbirn Indians in die Bundeshauptstadt. Gegen die Vienna Wanderers setzte es für den Tabellenführer der Division West eine 12:13-Niederlage. Die Wiener setzten Dornbirns Starting Pitcher Michael Jäger von Beginn an unter Druck und zogen auf 9:2 davon. Erst der Pitcher-Wechsel zu Paul Astl brachte die Dornbirner ins Spiel zurück. Das Team von Trainer Rusty Thompson drehte die Begegnung in eine 12:9-Führung, doch die Wanderers hatten doch noch eine passende Antwort parat und setzten sich mit einem Run Vorsprung durch. Das zweite Spiel musste wegen Regens abgesagt werden und soll demnächst nachgetragen werden. In der Tabelle liegen die Indians drei Siege vor Meister Attnang-Puchheim auf Rang eins, der zum direkten Finaleinzug berechtigen würde.