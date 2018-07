Link kopiert

Es war schon spannend mit anzusehen, was die Verantwortlichen von Bayern München und PSG am Vormittag des Spieltages in Villach so alles unternahmen, um ihre Superstars von der Öffentlichkeit abzuschotten. Die Bayern stiegen nach dem Frühstück vom Hotel aus direkt in den Bus, dessen Türen sich erst im Inneren des Stadionkomplexes in Lind wieder öffneten. Trainer Niko Kovac wollte Ruhe haben beim Training. Aber so ganz hat es nicht funktioniert.

Rund 200 Fans waren gekommen, um ihre Helden zu sehen. Weil man sich nicht damit zufriedengeben wollte, einem verdunkelten Teambus zuzuwinken, wurden die Fußballbegeisterten aus der Region sowie einige deutsche und holländische Touristen kreativ. Geparkt wurde direkt hinter den Absperrungswänden, die Motorhauben dienten als Steigbügel zum Erhaschen einiger Blicke auf David Alaba und Co. „Wenn man schon hier auf Urlaub ist und weiß, dass die Bayern kommen, muss man etwas probieren“, sagte Bayern-Fan Silke aus dem Ruhrgebiet schmunzelnd und fügte an: „Das geht schneller, als unterm Jahr nach München zu fahren.“ Am Ende zollten die Stars ihren Fans doch Tribut, stellten sich in einer Reihe an und schrieben in Windeseile Autogramme.

Der Hype hielt sich in der beschaulich anmutenden Draustadt in Grenzen. Vor allem im Kurort Warmbad wäre es vermessen gewesen, von PSG-Fans zu sprechen. Eine Handvoll Kurgäste aus benachbarten Hotels hatten sich versammelt, als sich die Franzosen, angeführt von Trainer Thomas Tuchel, zum Spazieren aufmachten. Fotografieren war streng verboten, Autogramme und Selfies mit Spielern gibt es nach der Rückkehr von der Wanderung, hieß es. Auch das sollte nur bedingt stimmen. Denn nur einer war es, der sich aus den Zwängen kollektiver Abkapselung herausnahm und sich einige Minuten voll angeregter Pläuschchen für das Menschenträubchen nahm: Torhüterlegende Gianluigi Buffon. „Eine tolle Erfahrung, ihn zu treffen“, schwärmte Jörg, ein Juve-Fan aus Deutschland, der in Kärnten urlaubt und seine Juve-Fahne unterschreiben ließ. Die italienische Ikone zeigte sich als Einziger umgänglich, höflich, professionell. Weltklasse.

Diese bewies „Gigi“ Buffon einige Stunden später auch im Spiel: Er zeigte ein paar starke Paraden, bis er in der 66. Minute dem jungen Remy Descamps unter Applaus Platz machte. Wieder hatte die Fußball-Ikone alle Sympathien auf seiner Seite. Doch nach dem Abpfiff hatte er es offenbar eilig. Es gab nur ein einziges TV-Interview und nach der Dusche stapfte er mit aufgekrempelter Hose, gestreiftem Shirt und Sonnenbrille ins Freie. Vor dem Stadion warteten bereits Freunde, die ihn umarmten und feierten. Und in einem weißen BMW brauste Buffon mit ihnen davon – Feierabend für den Superstar. Auf alle anderen Spieler wartete der Bus. Philip Edlinger