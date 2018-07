Link kopiert

Beide österreichischen Vertreter haben eine realistische Chance, in die dritte Qualifikationsrunde der Euro Leauge aufzusteigen. Dennoch nimmt die Admira das Europacup-Comeback nach einjähriger Pause ohne große Erwartungen in Angriff. Die Südstädter sind im Hinspiel zu Gast beim bulgarischen Vize-Meister ZSKA Sofia. Die Mannschaft der Admira wird heute von Kotrainer Michael Horvath gecoacht, denn Chefcoach Ernst Baumeister reiste aufgrund eines Todesfalles nicht mit nach Sofia. Laut den Admiranern sind die Rollen vor dem Duell klar verteilt. „Sofia hat eine gute Mannschaft. Wir sind Außenseiter, was wir die ganze Saison auch in der Liga sein werden“, betonte Baumeister. Das unterstrich auch Mittelfeldspieler Daniel Toth. „Man muss schon am Boden bleiben, sie sind sicher Favorit in der Partie“, meinte der Admira-Kapitän. Etwas leichter haben es Toth und Co., da mit Kapitän und Abwehrchef Nikolaj Bodurow, dem defensiven Mittelfeldspieler Kristijan Malinow und dem portugiesischen Ex-Porto-Offensivspieler Tiago Rodrigues gleich drei Sofia-Stützen gesperrt fehlen. Zudem ist der Brasilianer Henrique wegen einer Schulterverletzung nicht einsatzfähig. Trotz Extrabelastung vor dem Ligastart gehen die am Freitag im ÖFB-Cup bereits in der ersten Runde ausgeschiedenen Admiraner positiv an die Sache. „Wir werden schauen, so weit wie möglich zu kommen. Druck haben seine Spieler absolut keinen“, erklärte Kotrainer Horvath.

Heimspiel. Für den LASK hat das Hinspiel der zweiten Quali-Runde der Europa League historische Dimensionen. Wenn die Linzer heute auf der Gugl den norwegischen Club Lilleström empfangen, ist es der erste Europacupauftritt seit 19 Jahren. „Wir brennen als Mannschaft schon auf die beiden Spiele“, versicherte LASK-Coach Oliver Glasner. Sechs Tage nach dem ungefährdeten 3:0-Cup-Erfolg gegen Regionalligist Hertha Wels ist es für den LASK das zweite Pflichtspiel der neuen Saison und damit vor dem Bundesligaauftakt am Sonntag bei Titelverteidiger Salzburg ein richtiger Härtetest. Es werden rund 10.000 Zuschauer im Stadion erwartet. Glasner hat sich sein Urteil über den fünffachen norwegischen Meister (zuletzt 1989) gebildet. „Es ist eine typisch skandinavische, robuste Mannschaft, sie spielen ein klassisches 4-4-2“, meinte der 43-Jährige, der erstmals in einem internationalen Spiel als Chefcoach fungiert. „Ich sehe Bereiche, wo wir Vorteile haben, aber auch welche, wo Lilleström eine Nuance besser ist. Es wird ein offenes Match, in dem wir alles in die Waagschale werfen wollen, um weiterzukommen.“ Während der LASK nach seiner tollen Aufstiegssaison neu durchstartet, steht der Gegner voll im Spielbetrieb der norwegischen Liga. Allerdings tut sich der aktuelle Cupsieger wie auch in den vergangenen drei Jahren sehr schwer und liegt aktuell auf dem 13. Platz.

Kilian Marte/APA