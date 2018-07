Link kopiert

Von Hannes Mayer

Bulldogs-Macher Alexan­der Kutzer könnte in den vergangenen Tagen in den Verhandlungen um die gesuchten Offensivkräfte ein Durchbruch gelungen sein. Der Klubmanager ist jedenfalls weit bei den Verhandlungen mit einem Spielmacher, der seit Jahren auf hohem Niveau überzeugt. Kutzer ist trotzdem noch vorsichtig mit seiner Einschätzung, ob der Transfer wirklich klappt. Zumal er gestern bis spät in die Nacht vergeblich auf die Vertragsunterschrift des Spielers wartete, was nichts bedeuten muss, aber sehr wohl was bedeuten kann.

Klar ist nur: Es handelt sich um einen spielintelligenten Center, der hervorragend Räume öffnen kann. DEC-Trainer Dave MacQueen, der seit einigen Tagen wieder in Dornbirn ist, hat die Verpflichtung des betreffenden Spielers längst befürwortet. Und sich auch gestern in einem Meeting nochmals für den Transfer ausgesprochen.

Ebenso befürwortet MacQueen die sich anbahnende Verpflichtung des auserkorenen Flügelstürmers. Auch bei ihm handelt es sich um einen Spieler mit einer beeindruckenden Karriere. Durchaus heiß ist auch die Spur, die zum Schweden Björn Svensson führt. Die Verhandlungen mit dem Nordländer, er spielte zuletzt in der DEL für Bremerhaven, haben aktuell aber keine Priorität.

Carson ein Kandidat. Noch nicht ganz so weit sind die Bulldogs bei ihrer Suche nach einem Verteidiger. Ein Kandidat ist Brett Carson, der 2014/15 bei den Vienna Capitals spielte und danach drei Jahre in Finnland war. Der Kanadier hat 90 Spiele in der NHL absolviert. Carson gilt allerdings als eher defensiv ausgerichteter Verteidiger.

Womit er eigentlich nicht ins Dornbirner Suchprofil passt, denen noch ein Offensivverteidiger fehlt oder zumindest aber ein Verteidiger, der nicht rein defensiv denkt. Ob der Defensivqualität von Carson sind sie beim DEC aber ins Grübeln geraten. Ähnliches gilt auch bei einem europäischen Nationalteam-Verteidiger, der viele Spiele auf internationalem Topniveau bestritten hat, aber sehr defensiv ausgerichtet ist.

Baldige Entscheidungen. Deshalb sondiert Kutzer weiter den Markt. Zumal ihm mittlerweile praktisch täglich interessante Verteidiger angeboten werden – und die Gehaltsvorstellungen der Spieler sinken, da überall in Europa die Vorbereitungen beginnen. Wer jetzt nicht bald einen Verein findet, riskiert übrig zu bleiben, und müsste dann im Herbst praktisch jedes Angebot zu wahrscheinlich weitaus schlechteren Konditionen als jetzt annehmen. Ob Carson der neue Verteidiger wird, entscheidet sich wohl in den kommenden Tagen.

Spätestens übernächste Woche dürfte sich auch die Zukunft von Ersatzgoalie Thomas Stroj entscheiden. Dabei wird wohl Kooperationspartner EC Bregenzerwald ein gewichtiges Wort mitsprechen, denn Dornbirns Nummer zwei ist als Stammgoalie bei den Wäldern eingeplant. Es bleibt wie immer spannend bei den Bulldogs.