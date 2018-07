Link kopiert

Nach dem Erfolg Russlands bei der Fußball-Heim-WM soll Teamchef Stanislaw Tschertschessow die „Sbornaja“ auch zur EM 2020 führen. „Natürlich setzt Tschertschessow seine Arbeit fort“, sagte der Vizepräsident des russischen Fußballverbandes, Nikita Simonjan. Der 54-jährige Ex-Tirol-Tormann und -Trainer Tschertschessow hatte das Team 2016 nach einem extrem schwachen EM-Auftritt in Frankreich übernommen. Bei der Heim-WM diesen Sommer scheiterte die „Sbornaja“ nach einem Achtelfinalerfolg gegen Ex-Weltmeister Spanien erst in der Runde der letzten Acht am späteren Finalisten Kroatien. Es war Russlands größter Erfolg nach dem Zerfall der Sowjetunion.