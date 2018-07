Chancenlos in Bulgarien













Link kopiert

Ohne Trainer Ernst Baumeister, der wegen eines Todesfalls in der Familie nicht mitgereist war, musste sich die Admira im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde in der Europa League bei ZSKA Sofia mit 0:3 geschlagen geben. Die Niederösterreicher, die von Co-Trainer Michael Horvath gecoacht wurden, haben im Rückspiel am Donnerstag kaum noch Chancen auf den Aufstieg.

ZSKA Sofia – Admira 3:0 (3:0). Tore: Despodov (29., 34.), Maurides. (38./Elfmeter). Admira: Leitner; Zwierschitz, Bauer, Thoelke, Spasic; Hjulmand (46. Toth), Vorsager; Starkl, Kadlec (83. Maier), Jakolis (71. Schmidt); Bakis.