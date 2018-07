Link kopiert

Von Hubert Gigler

Sie war schon beinah demütigend für die Wiener Fußballseele, die vergangene Saison der heimischen Bundesliga. Rapid hat sich wenigstens noch mit Platz drei der Blamage entzogen, aber die Austria musste mit Rang sieben ein Desaster in Kauf nehmen. Mit der Reform sollen auch die Großklubs der Bundeshauptstadt den nötigen Kick bekommen, um nach mageren Jahren wieder an die bessere alte Zeit anschließen zu können. Nicht nur Salzburg, sondern auch Sturm hat zuletzt Grün-Weiß und Violett blass aussehen lassen. Dass gleich fünf Spieler von Graz nach Wien abgezogen wurden, sorgt für zusätzliche Brisanz in der heute startenden neuen Saison. Und die Eröffnung ist der Wiener Austria vorbehalten, die im funkelnagelneuen eigenen Stadion mit dem Match gegen Aufsteiger Wacker Innsbruck ab 20.45 Uhr eine neue Ära einleiten will.

Die Zuversicht ist groß, denn die noch relativ jungen Altlasten sollen beseitigt sein im Lager der „Veilchen“. „Wir haben die vergangene Saison völlig verarbeitet“, behauptet Trainer Thomas Letsch, der sich bezüglich der Ziele aber noch etwas zurückhaltend gibt. „International dabei zu sein“, wird jedoch bei aller Bescheidenheit als „Minimalziel“ ausgegeben. Weniger zu propagieren käme einer Bankrotterklärung gleich, nachdem personell total aufgeräumt wurde. Der frühere Akademieleiter Ralf Muhr ist nun technischer Direktor, Franz Wohlfahrt als Sportdirektor Geschichte. AG-Vorstand Markus Kraetschmer hatte die Veränderungen als „notwendig“ bezeichnet.

Im nunmehr eigenen Stadion sollen frische Kräfte freigesetzt werden. Ähnliche Anlaufprobleme, wie sie Rapid in der neuen Arena vorfand, werden bei der Austria nicht befürchtet. „Ein neues Stadion schießt noch keine Tore, aber es wird eine ganz andere Atmosphäre, da muss es uns gelingen, Begeisterung zu schaffen“, sagt Letsch, der die Spielausrichtung seiner Elf auf jeden Fall „offensiv“ anlegen will. „Ohne Ballbesitz geht es nicht, das muss schon unser Anspruch sein“, schlägt auch Kapitän Alexander Grünwald in diese Kerbe. „Die letzte Saison ist abgehakt, wir sind voll motiviert“, meint der Kärntner, der die Rivalität mit Graz aufgrund der Transfers „nicht überbewerten“ will. Die ebenfalls völlig neu zusammengesetzte Mannschaft muss freilich erst zusammenfinden.

Salzburg ernsthaft herauszufordern, maßt man sich bei der Austria nicht an, und Gleiches gilt auch für die am Sonntag bei der Admira startende Rapid, wenngleich die Ansprüche eine Spur höher angesiedelt werden. „Die Erwartungen sind bei Rapid immer riesig, von den Fans, vom ganzen Umfeld her“, weiß Kapitän Stefan Schwab, der allerdings den Boden der Tatsachen nicht verlässt. „Wir müssen die Situation schon realistisch einschätzen. Wenn Salzburg wieder so eine Saison erwischt, wird es sehr schwer.“ An den Titel denkt daher bei den Grün-Weißen niemand. „Wir schauen, dass wir in die Europa League einziehen können, das wäre ein großer Erfolg für uns“, meint Schwab. „Da liegt der Fokus drauf.“ Im Gegensatz zur Austria könne Rapid auf der vergangenen Saison aufbauen. „Der Pfeil ist in der vergangenen Saison schon kontinuierlich nach oben gegangen. Wir haben sehr attraktiven Fußball gespielt und haben auch ein gutes Feedback bekommen.“

Sollte es gelingen, an diese Leistungen anzuschließen „und auch das eine oder andere enge Spiel zu unseren Gunsten zu entscheiden, ist schon einiges möglich“, erklärt der Kapitän, der sich des Eindrucks nicht erwehren kann, dass Rapid schlechter dargestellt werde, als sie ist. „Das ist die Kehrseite. Wir werden oft kritisiert, und dann kann Rapid aber die ganze Mannschaft für gutes Geld verkaufen. Da können wir nicht so schlecht sein“, sagt Schwab unter Bezugnahme auf die zahlreichen personellen Veränderungen. Die Abgänge seien „sehr gut“ kompensiert worden. „Der Fredy Bickel hat genau gewusst, welche Spieler im Fokus anderer Vereine liegen und welche da bleiben, und da hat er die richtigen Leute gleich parat gehabt“, findet Schwab äußerst lobende Worte für den Sportchef der Hütteldorfer. „Er hat wirklich gute Lösungen präsentiert.“ Dass Spieler von Sturm und damit einem unmittelbaren Rivalen geholt wurden, sei „legitim“. „Rapid ist eben der noch größere Verein, hat ein größeres Budget, eine größere Fanbasis, und wenn man vom Tabellenzweiten den einen oder anderen sehr, sehr guten Spieler kriegen kann, muss man es aus Rapid-Sicht machen“, ergänzt der grün-weiße Kapitän. Laut Trainer Goran Djuricin ist aufgrund der Abgänge und Verletzungen (Schobesberger) auch noch mit einer offensiven Verstärkung zu rechnen. „Wir strecken die Fühler aus.“