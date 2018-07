Link kopiert

Nach dem Zoff um den Transfer des brasilianischen Stürmers Malcom hat der Präsident der AS Rom eine Entschuldigung vom FC Barcelona ausgeschlagen. „Ich habe das so nicht akzeptiert“, sagte James Pallotta.

Der spanische Meister Barca hatte Malcom vom französischen Erstligisten Girondins Bordeaux für 41 Millionen Euro verpflichtet und dabei die Italiener ausgestochen. Angeblich sagte der 21-Jährige kurzerhand einen Flug nach Rom ab, als das Angebot aus Barcelona kam. Die Römer hätten 32 Millionen Euro nach Bordeaux überwiesen und sich zudem zur Zahlung erfolgsabhängiger Boni in Höhe von bis zu vier Millionen Euro bereit erklärt. AS Rom reagierte gereizt auf den vollzogenen Transfer. „30 Minuten, nachdem wir Einigung mit Bordeaux erzielt hatten, rief deren Präsident Stephane Martin bei uns an und sagte, es gebe Gerüchte“, sagte Roma-Sportdirektor Monchi.

„Es gibt zwei Möglichkeiten, sich zu entschuldigen. Sie könnten Malcom zu uns schicken, aber das wird nicht passieren“, sagte Pallotta. Die andere Variante sei ein Transfer des fünfmaligen Weltfußballers Lionel Messi. Romas Sportdirektor Monchi fühlt sich betrogen und kündigte mögliche rechtliche Schritte an. Man wolle die Möglichkeiten prüfen und schaue, ob ein Rechtsfall vorliege. Zwischen beiden Vereinen sei zwar nichts unterzeichnet worden, „aber es gibt viele Nachrichten mit den Agenten und ihrem Präsidenten, die zumindest untersucht werden sollten“, sagte Monchi.