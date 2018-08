Link kopiert

wurde Israel in die UEFA aufgenommen, bestreitet seit der Qualifikation für die Fußball-WM 1994 WM-Qualifikationen in den Europa-Gruppen und nimmt an der EM-Qualifikation teil, konnte sich aber bisher noch für kein Turnier qualifizieren. Rekordtorschütze: Mordechai Spiegler (24 Tore).