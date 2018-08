Link kopiert

Von Johannes Emerich

Lange ist es her, dass die Kampfmannschaft von Austria Lustenau an einem Samstag im Reichshofstadion zu einem Pflichtspiel eingelaufen ist. Vor exakt 3192 Tagen empfingen die Grün-Weißen mit dem SKN St. Pölten am 7. November 2009 zum letzten Mal einen Ligarivalen im heimischen St