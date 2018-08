Link kopiert

Wenigstens an der Nebenfront zählt KTM derzeit zu den Sieganwärtern. Miguel Oliveira holte sich in Brünn den Sieg in der Moto2-Klasse und übernahm die WM-Führung. Er siegte im Duell gegen Valentino Rossis Halbbruder Luca Marini. Erst eine bessere Linie und ebensolche Beschleunigung brachte den Sieg