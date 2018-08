Link kopiert

Von Alexander Tagger

Hätte Rafael Nadal in seiner außergewöhnlichen Karriere nicht 36 Endspiele verloren, würde er nun bei 116. Titeln halten. Aber auch so sind es derer 80 – und damit eine feine, runde Zahl an Trophäen, die der Spanier nach seinem Triumph in Toronto nun bereits in seiner Vitrine ste