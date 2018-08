Link kopiert

In der dritten Runde der Qualifikation zur Europa League müssen alle drei Vereine aus Österreich einen Rückstand aus dem Hinspiel wettmachen. Sturm Graz verlor zu Hause gegen Larnaka aus Zypern 0:2 und Rapid verlor in Bratislava 1:2. Der LASK unterlag in Istanbul Besiktas mit 0:1. Die Rückspiele fin