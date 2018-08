Link kopiert

Brandt Snedeker (USA) gelang als neuntem Golfer auf der US-PGA-Tour eine Runde unter 60 Schlägen. Der Förderer von Matthias Schwab (verpasste in Schweden den Cut) an der Vanderbilt-Uni spielte in Runde eins der Wyndham Championship trotz eines Auftakt- Bogeys eine 59er-Runde.