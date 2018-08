Link kopiert

Weil Inter Mailand zu sehr um Real Madrids Luka Modric buhlen soll, will der spanische Spitzenklub den italienischen Verein bei der FIFA anzeigen. Inter habe mit dem Kroaten mehrmals verhandelt, was gegen die Regeln verstößt. Der Vertrag des Vizeweltmeisters in Madrid läuft noch bis 2020.