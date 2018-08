Link kopiert

Für die Nussbaumer-Truppe schaute es im Aufsteiger-Duell mit der SVG Reichenau lange nach dem zweiten Saisonsieg aus. Sebastian Inama hatte die Bregenzerwälder in der 24. Minute in Führung gebracht. Doch in der Schlussphase ging den Akteuren des FC Langenegg die Luft aus. Innerhalb von nur zwölf Min