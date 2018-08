Link kopiert

Daniel Royer hat den New York Red Bulls in der Major League Soccer gegen die Vancouver Whitecaps ein 2:2 gerettet. Bereits in der 5. Minute hatte der Steirer zum 1:0 getroffen, in der 90. Minute erzielte der Schladminger, der nun bereits bei zehn Saisontoren hält, dann noch den 2:2-Ausgleich.