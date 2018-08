Link kopiert

Weil die Heilung seines Schlüsselbeinbruchs doch mehr Zeit in Anspruch nimmt, kann KTM-Werkspilot Pol Espargaro auch beim Großen Preis von Silverstone am Wochenende nicht dabei sein. KTM suchte schon länger nach einem Ersatzfahrer. Und wurd nun fündig. In England wird der Franzose Loris Baz die Werk