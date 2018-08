Link kopiert

Beim Sommer-Grand-Prix in Hakuba sprang Daniel Huber als bester Österreicher auf Rang sechs. Der Sieg ging in Abwesenheit zahlreicher Topspringer an den Japaner Ryoyu Kobayashi, Zweiter wurde der Russe Jewgenij Klimow vor Kobayashis Landsmann Daiki Ito.