Weißhaidinger will noch einmal glänzen













Mit der EM-Bronzemedaille, neuem österreichischen Rekord und der Qualifikation für das Diamond-League-Finale hat Lukas Weißhaidinger alle drei Saisonziele erreicht. Der Diskuswerfer ist nach wie vor in Bestform, auch ein Sieg am Freitag in Brüssel (ab 19.40 Uhr) ist nicht unmöglich. 50.000 Dollar wi