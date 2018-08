Link kopiert

Österreich wird in diesem Herbst mit zwei Vereinen in der Gruppenphase der Europa League vertreten sein. Nachdem sich der FC Salzburg am Mittwoch mehr oder weniger unfreiwillig qualifiziert hatte, zog Rapid gestern besten Gewissens nach. Die Wiener, die das Hinspiel gegen Steaua 3:1 gewonnen hatten,