Link kopiert

Zum Auftakt der Liga A in der Nations League bekam es Deutschland in der „Allianz Arena“ in München mit Weltmeister Frankreich zu tun. Und die so gescholtenen Kicker von Teamchef Joachim Löw zeigten sich, gegenüber der Weltmeisterschaft in Russland, klar verbessert. Die Gäste konnten sich bei Torhüt