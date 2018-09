Link kopiert

Österreichs U19-Nationalteam von Teamchef Hermann Stadler nimmt an einem Viernationenturnier in Schweden teil. Heute (17 Uhr) trifft Österreich auf Schweden, am Montag auf Norwegen oder Dänemark. Es sind die letzten freundschaftlichen Begegnungen vor dem Beginn der Qualifikation für die Euro 2019.