Link kopiert

Von Michael Lorber aus Zenica

Franco Foda hatte mit der Fußball-Nationalmannschaft sieben Mal freundschaftlich getestet und sich dabei über sechs Siege freuen dürfen. Gestern stand das erste Bewerbspiel in der Ära des Deutschen an. Zum Auftakt der Nations League setzte es in Zenica ein 0:1 gegen Bosn