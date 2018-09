Link kopiert

Die querschnittsgelähmte Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel hat sich von der Anteilnahme an ihrem Schicksal überwältigt gezeigt. „Ich hätte niemals gedacht, dass das so eine Welle schlägt. Das war herzzerreißend und hat mir positive Energie gegeben“, sagte die 27-jährige Deutsche, die am 26. Jun